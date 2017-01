Handball: DHB-Team bucht WM-Achtelfinale

Dritter Sieg im dritten Spiel: Deutschlands Handballer haben mit einem deutlichen Sieg gegen Saudi-Arabien das Achtelfinale bei der WM in Frankreich erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dagur Sigurdsson besiegte am Dienstag in Rouen Saudi Arabiens Auswahl klar mit 38:24 (21:13). Bester deutscher Werfer war Steffen Fäth mit sechs Toren.

In Gruppe C muss die DHB-Auswahl noch zwei Spiele gegen Weißrussland am Mittwoch und Kroatien am Freitag absolvieren. In den beiden noch ausstehenden Partien geht es nun um den Gruppensieg für die deutschen Handballer.