Aber „hallo“! Top 10 deutscher Passwörter

Viele Deutsche fürchten beim Surfen im Internet oder beim Onlineshopping Opfer von Datendieben zu werden. Trotz täglicher Meldungen über Daten- und Identitätsdiebstahl sind schwache und unsichere Passwörter in Deutschland am beliebtesten. Wie das Hasso-Plattner-Institut durch die Analyse von 31 veröffentlichten Datenlecks und rund einer Milliarde Nutzerkonten feststellte, ist „123456“ das weltweit meistbenutzte Passwort in den untersuchten Daten-Leaks.

Bei den Top Ten der beliebtesten deutschen Passwörter die aus rund 30 Millionen Nutzerkonten ermittelt werden und als .de-Domain registriert sind, ist „hallo“ das meistgenutzte Passwort. An zweiter Stelle folgt „passwort“, Rang drei geht an „hallo123“. Es folgen „schalke04“, „passwort1“, „qwertz“, „arschloch“, „schatz“, „hallo1“ und „ficken“.