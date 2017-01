Großbritannien: Brexit muss ins Parlament

Deftige Klatsche für Großbritanniens Premierministerin Theresa May – Parlament muss Brexit genehmigen: Das Oberste Gericht Großbritanniens hat heute entschieden, dass die britische Regierung nicht ohne Zustimmung des Parlaments den Austritt aus der EU einleiten darf. Durch die Entscheidung des Supreme Courts in London ist der Weg zum Brexit wie ihn sich May vorstellt damit etwas weiter geworden. Am geplanten EU-Austritt wird dies allerdings nichts ändern.

Die Regierung von Premierministerin May will eigentlich bis Ende März den Austritt aus der EU beantragen. Ob das zeitlich klappt hängt nun davon ab, ob das Parlament grünes Licht gibt. Die Brexit-Gegner im Parlament dürften nun versuchen einen Austritt an möglichst viele Bedingungen zu knüpfen.