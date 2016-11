Gladbach gegen Glasgow nur remis

In der Champions League kam Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend zu Hause gegen Celtic Glasgow nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Stindl erzielte in der 31. Minute die 1:0-Führung für die Fohlen, Dembele sorgte in der 76. Minute mit einem verwandelten Elfer für den Ausgleichstreffer für die Schotten. Nach dem Unentschieden am vierten Spieltag ist die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse für die Gladbacher verschwindend gering.

Das Team von Trainer André Schubert rangiert mit vier Punkten nun drei Zähler hinter Manchester City, dass am Abend gegen den FC Barcelona mit 3:1 siegte. In der Tabelle liegt Barca mit 9 Punkten weiter auf Platz eins, ManCity ist Zweiter mit 7 Punkten. Gladbach Dritter mit 4 Punkten, Glasgow steht am Tabellenende mit 2 Zählern. Am 23. November steht der nächste Champions-League-Spieltag auf dem Programm. Gladbach empfängt dann Manchester City, Barcelona ist zu Gast bei Celtic.