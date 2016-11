Gas wird immer günstiger

Gute Nachrichten für Gaskunden: Die Gaspreise für Haushalte in Deutschland sind im November so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr – und sinken weiter. Das hat eine Auswertung von Verivox ergeben. Auch im kommenden Jahr werden die Gaspreise weiter fallen, weil Versorger immer mehr Spielraum haben, günstige Beschaffungskosten an den Verbraucher weiterzugeben, berichtet das Verbraucherportal.

Der Verivox-Verbraucherpreisindex sank im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent und erreichte im November erstmals das 10-Jahres-Tief von 1.180 Euro. Diese Summe bezahlt ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) aktuell im bundesdeutschen Durchschnitt. Ein vergleichbarer Wert wurde zuletzt im Dezember 2005 erreicht. Damals lagen die durchschnittlichen Gaskosten bei 1.156 Euro. Danach kletterten die Gaspreise und erreichten im Dezember 2008 ein Rekordhoch von 1.619 Euro.

In den nächsten Monaten sei laut Verivox mit weiteren Preissenkungen zu rechnen, da die Großhandelspreise für Gas in den vergangenen Jahren deutlich gefallen sind. An den Spotmärkten auf dem europäischen Festland lag der Preis für 10.000 kWh Erdgas im Dezember 2014 bei durchschnittlich 24 Euro. Im Herbst 2016 schwanken die Preise um die Marke von 14 Euro, die Preise haben sich also fast halbiert.