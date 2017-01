SPD-Kanzlerkandidatur: Gabriel will nicht Kanzler werden

Paukenschlag in Berlin – Sigmar Gabriel tritt nicht als Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl im September an. In den letzten Wochen sah alles danach aus, dass SPD-Chef Gabriel ins Bundeskanzler-Rennen gegen Kanzlerin Angela Merkel antreten wird. Heute nun ein Knaller mit dem eigentlich niemand rechnete, denn, Gabriel verzichtet laut diverser Medienberichten auf die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl am 24. September. Auch den Parteivorsitz will Gabriel niederlegen.

Stattdessen schlägt er den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, als Herausforderer von Kanzlerin Merkel vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Dem Magazin „Stern“ sagte Gabriel, dass Schulz als Kandidat „eindeutig“ die besseren Chancen habe.