Für Hoffenheim wird´s schwer

Die TSG 1899 Hoffenheim hat das Hinspiel zur Qualifikations-Gruppenphase in der Champions League verloren. Der Bundesligist unterlag dem FC Liverpool zu Hause mit 1:2. Für die Kraichgauer war es das erste Europapokal-Spiel überhaupt und dabei hat sich der Bundesligist über 90 Minuten gegen die Reds nicht schlecht verkauft. Trotzdem wird mit der Heimpleite das Erreichen der Gruppenphase in der Königsklasse so richtig schwer.

Das Rückspiel findet in einer Woche in England statt. Für den Europacup-Debütanten wird es zu einer Herkules-Aufgabe. Das Team von Julian Nagelsmann muss an der Anfield Road nun mit 2:1 oder höher gewinnen. Bei einer Niederlage nehmen die Hoffenheimer an der Europa League teil.