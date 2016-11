Freiburg und Bayern eröffnen Bundesliga-Jahr 2017

Das Bundesliga-Jahr 2017 startet mit dem Spiel SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Das gab am heutigen Mittwoch die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit der Ansetzung der Spieltage 17 bis 20 bekannt. Die Breisgauer empfangen im Freitagsspiel am 20. Januar den Rekordmeister. Die Partie im Schwarzwald-Stadion wird von der ARD ive ab 20:30 Uhr übertragen.

Am Samstag (21. Januar) stehen dann sechs Begegnungen auf dem Spielplan. Schalke empfängt Ingolstadt, Wolfsburg den HSV, Augsburg die TSG Hoffenheim. Der BVB ist bei Werder zu Gast, Gladbach bei Darmstadt und Frankfurt in Leipzig. Am Sonntag (22. Januar) beenden die Partien Leverkusen gegen Hertha und Mainz gegen Köln den 17. Spieltag, mit dem dann zugleich die Hinrunde abgeschlossen wird.