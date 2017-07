Frauen-EM: DFB-Team als Gruppensieger weiter

Deutschlands Fußball-Frauen sind bei der Europameisterschaft in den Niederlanden ins Viertelfinale eingezogen. Am Dienstagabend besiegte das DFB-Team im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B in Utrecht vor rund 6.500 Zuschauern die Mannschaft aus Russland mit 2:0 und ist damit als Gruppensieger eine Runde weiter. Beide Tore für den Titelverteidiger wurden vom Elfmeterpunkt erzielt. Babett Peter und Dzsenifer Marozsan trafen nach russischen Fouls per Strafstoß in der 10. und 56. Minute zum verdienten Sieg für die DFB-Auswahl.

DFB-Team trifft im Viertelfinale auf Dänemark

In der Runde der besten Acht treffen die deutschen Fußballerinnen nun am Samstag, den 29.07.2017 auf Dänemark. Schweden wurde in Gruppe B Zweiter und bekommt es im Viertelfinale – ebenfalls am Samstag – nun mit Gastgeber Niederlande zu tun.