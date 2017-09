Frankfurt/Main: Weltkriegsbombe wird entschärft

Ausnahmezustand in Frankfurt/Main: In der Bankenmetropole wird am heutigen Sonntag eine Weltkriegsbombe entschärft, weshalb es zu einer Massenevakuierung kommt. Nach dem Fund einer gut 1,4 Tonnen schweren Bombe müssen fast 70.000 Anwohner ihre Wohnungen in dem Sperrgebiet verlassen. Einsatzkräfte kontrollieren ob auch alle Anwohner die Sperrzone verlassen haben.

Es handelt sich um die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte. Gegen Mittag soll dann die Bomben-Entschärfung im Frankfurter Westend beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, können die Anwohner voraussichtlich am Abend in die eigenen vier Wände zurückkehren. Die städtischen Museen bieten am Sonntag allen Menschen, die aufgrund der Bombenentschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, freien Eintritt zu den regulären Öffnungszeiten unter Vorlage des Personalausweises.

Am Dienstag wurde bei Bauarbeiten in der Wismarer Straße im Westend die Fliegerbombe gefunden. Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine HC 4000 Luftmine mit großer Sprengstoffmenge.