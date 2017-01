Frankfurt entführt drei Punkte aus Schalke

Zum Start in die Rückrunde der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 eine Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt kassiert. Die Knappen unterlagen zum Auftakt des 18. Spieltags den Hessen mit 0:1. Den umjubelten Treffer für die Frankfurter erzielte Torjäger Alex Meier in der 33. Minute. Mit dem Dreier haben sich die Frankfurter in der Tabelle zumindest vorläufig auf Platz drei gespielt. Die Königsblauen verharren im Tabellen-Mittelfeld.

Heute Spitzenspiel Leipzig gegen Hoffenheim

Am Samstag stehen sechs Partien auf dem Programm. Das Spitzenspiel zum Rückrunden-Auftakt findet in Leipzig statt. Die Roten Bullen empfangen das noch unbesiegte Team der TSG 1899 Hoffenheim. Spitzenreiter FC Bayern München gastiert bei Werder Bremen. Bayer Leverkusen empfängt im Abendspiel Borussia Mönchengladbach zum Rheinland-Derby. Augsburg ist Gast in Wolfsburg, Ingolstadt empfängt den HSV und Darmstadt den 1. FC Köln.