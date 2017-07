FC Bayern souverän im 2. Testspiel

Der FC Bayern München hat am Sonntag auch sein zweites Testspiel gewonnen. Im Adi Dassler Sportpark in Herzogenaurach siegte der deutsche Rekordmeister gegen den FSV Erlangen-Bruck souverän mit 9:1. Im ersten Test vor wenigen Tagen starten die Münchner mit einem 4:1-Sieg beim Bayernligisten BCF Wolfratshausen in die Saisonvorbereitung.

Jetzt bereitet sich das Ancelotti-Team auf den Telekom Cup am kommenden Samstag (15. Juli) in Mönchengladbach vor. Einen Tag später starten die Münchner dann nach Asien zur Audi Summer Tour 2017 (16. bis 28. Juli).