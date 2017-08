FC Bayern gewinnt 3:1 gegen Bayer beim Bundesliga-Auftakt

Der FC Bayern München ist zur Eröffnung der 55. Saison mit einem Sieg gestartet. Der deutsche Rekordmeister siegte am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen Bayer 04 Leverkusen und setzte gleich ein eindrucksvolles Zeichen an die Konkurrenz. Süle eröffnete bereits in der 9. Minute den Torreigen für die Münchner. Tolisso besorgte vor rund 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena den 2:0-Halbzeitstand für das Team von Carlo Ancelotti.

Wegen eines Gewitters und Starkregen wurde die zweite Hälfte etwas angepfiffen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bayerns Tormaschine Lewandowski per Foulelfmeter auf 3:0 (52. Minute). Die Münchner ruhten sich dann nach der klaren Führung etwas aus und Leverkusen wurde stärker. In der Folge verkürzte Bayers Mehmedi in der 65. Minute dann auf 3:1. Nach dem Gegentor spielten die Bayern wieder konzentrierter und konnten nach 90 Minuten den ersten Dreier der Saison gegen einen starken Gegner einfahren.