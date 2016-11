FC Bayern bis Jahresende ohne Coman

Für Kingsley Coman ist das Fußball-Jahr 2016 gelaufen. Der Flügelstürmer im Dienste von Rekordmeister FC Bayern München hat sich im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft schwer verletzt. Wie der Bundesligist auf seiner Webseite berichtet, habe der 20-jährige Franzose ein Außenbandriss im Kniegelenk und ein Kapselriss im Sprunggelenk des linken Beins erlitten. Der Bayern-Profi werden für den Rest der Hinrunde ausfallen, hieß es weiter.

Sein Teamkollege Javi Martínez könnte hingegen früher als erwartet in den Kader der Münchener zurückkehren. Der 28-jährige Spanier musste wegen Muskelproblemen zuletzt pausieren, könne nun aber in der kommenden Woche wieder trainieren. Er stehe Bayern-Coach Carlo Ancelotti möglicherweise zum Top-Spiel in Dortmund am 19. November wieder zur Verfügung.