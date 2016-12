FC Bayern mit 1:0-Auswärtssieg in Darmstadt

Der FC Bayern München bleibt auch nach dem 15. Spieltag Tabellenführer in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Münchner erzielten am Sonntag bei Schlusslicht Darmstadt 98 einen einen 1:0-Arbeitssieg. Mit einem Traumtor aus 26 Meter in der 71. Minute sicherte Costa den Münchnern den Dreier und die Tabellenspitze.

Die Bayern führen in der Tabelle nun mit 36 Punkten. Aufsteiger RB Leipzig liegt punktgleich auf Rang zwei. Am nächsten Spieltag (englische Woche) sind die Sachsen in der Münchener Allianz Arena zu Gast. Das Top-Spiel des 16. Spieltag findet am Mittwochabend um 20 Uhr statt.

Im zweiten Sonntagsspiel holte ein weiterer bayerischer Bundesligist einen Auswärtssieg. Der FC Ingolstadt siegt bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:1.