Europa League: Mainz kassiert 6:1-Klatsche, Schalke weiter

Der FSV Mainz 05 hat in Europa League einen rabenschwarzen Tag erwischt. Die Mainzer gingen im Spiel beim RSC Anderlecht am Donnerstagabend mit 6:1 unter. Nach der deftigen Klatsche belegen die Mainzer in Gruppe C nach dem vierten Spieltag nur den dritten Rang hinter den Belgiern und dem AS St. Etienne. Die Tabelle Gruppe C im Überblick:

1. RSC Anderlecht / 8 Punkte

2. AS St. Etienne / 8 Punkte

3. FSV Mainz 05 / 5 Punkte

4. FK Qäbälä / 0 Punkte

Schalke vorzeitig weiter

Der FC Schalke 04 hat hingegen in der Europa League den Einzug in die Zwischenrund vorzeitig klargemacht. Die Gelsenkirchener siegten gegen FK Krasnodar mit 2:0. Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel führen die Königsblauen mit 12 Punkten souverän die Gruppe I an und stehen damit vorzeitig als Gruppensieger fest. Die Tabelle der Gruppe I in der Übersicht: