Eurolotto: Euromillions-Jackpot geht nach Frankreich

Gute Nachrichten zur Wochenmitte für einen Lottospieler aus Frankreich: Ein Glückspilz hat beim Eurolotto Euromillions den Lotto-Jackpot abgeräumt. Er knackte am Dienstag (8. November) den Europot in Höhe von rund 39,3 Millionen Euro. Den Tipper machen die Zahlen 5, 9, 47, 49, 50 plus die zwei Zusatzzahlen 8 und 9 zum Multi-Millionär. Sie waren am Abend in Paris gezogen worden.

Rund 845.000 Euro hat sich ein Tipper aus Spanien mit „sechs Richtigen“ (5 plus 1) erspielt. Nur die zweit passende Zusatzzahl hat gefehlt – damit wäre der Gewinn noch um einiges höher ausgefallen. Am kommenden Freitag kommt die nächste Chance aufs große Geld. Wie der Lotto News berichtet sind dann 17 Millionen Euro im Jackpot. Die Chance den Jackpot zu knacken liegt bei etwa 1 zu 139 Millionen.