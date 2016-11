Eurolotto: Heute 15 Millionen Euro im Eurojackpot

Bei der heutigen Ziehung im Eurolotto gibt es einen Eurojackpot in Höhe von 15 Millionen Euro zu gewinnen. Nachdem in der vergangenen Woche der Eurojackpot in Höhe von 10 Millionen Euro nicht geknackt wurde, hat sich der Gewinntopf in dieser Woche auf 15 Millionen Euro erhöht. Immerhin gab es in der zweiten Gewinnklasse bei der letzten Ziehung zwölf Gewinner, die jeweils über 106.000 Euro gewannen.

In der dritten Gewinnklasse konnten sich vier Spieler über ebenfalls die gleichs Summe freuen. Die vierte Gewinnklasse brachte 96 Spielern immerhin noch einen Gewinn in Höhe von rund 1.530 Euro. 957 Spieler freuten sich in der fünften Gewinnklasse über 138 Euro. 1.480 Spieler konnten sich in der sechsten Gewinnklasse immerhin noch über ein Gewinn in Höhe von 69,80 Euro freuen.

Gewinnzahlen werden kurz nach 20:00 Uhr veröffentlicht

Die Gewinnzahlen werden am Abend in Finnland, in Helsinki gezogen. Ob bei der Ziehung im Eurolotto vom Freitag den 04.11.2016 der Eurojackpot geknackt wurde oder nicht, erfahren die Glücksritter mit der Bekanntgabe der Gewinnquoten eine gute Stunde später.