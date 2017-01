Eurolotto Eurojackpot: Heute (06.01.) Mega Chance auf 90 Millionen

Neues Jahr – neues Lotto-Glück: Eine neue Mega-Chance auf den Riesengewinn von 90 Millionen Euro haben heute Lottospieler aus Deutschland und 16 weiteren Teilnehmerländern am Freitag, 06.01.2017 im Eurojackpot. Am Abend werden gegen 20 Uhr in Helsinki die Gewinnzahlen für den Mega-Jackpot gezogen. Eine weitere Chance Multi-Millionär zu werden besteht in der Gewinnklasse 2, hier werden rund 20 Millionen Euro erwartet, teilte Lotto News mit.

Der Eurojackpot ist zehn Mal in Folge nicht geknackt worden und so auf seine Höchstsumme angewachsen. Auch bei der letzten Spielrunde am vergangenen Freitag hatte kein Spieler in den 17 Teilnehmerländern der europäischen Lotterie auf die richtigen Eurojackpot-Zahlen gesetzt. Der Hauptgewinn ist gedeckelt, mehr als 90 Millionen Euro geht beim Eurolotto nicht.

Anders als bei Lotterien wie Lotto 6aus49 gibt es beim Eurojackpot keine Zwangsausschüttung. Folglich bleibt der Jackpot in der Gewinnklasse 1 bei den 90 Millionen Euro so lange stehen, bis ein Spielteilnehmer diese Gewinnklasse trifft. Durch den Überlauf in der Gewinnklasse 1 bildet sich ein weiterer Jackpot in der Gewinnklasse 2.