Eurojackpot Zahlen: Jackpot am 28.10.2016 nicht geknackt!

Nachdem der Eurojackpot zweimal in Folge geknackt wurde, ist der Gewinntopf beim Eurolotto bei der gestrigen Ziehung am Freitag, 28.10.2016, standhaft geblieben. Kein Mitspieler in den 17 Teilnehmerländern hatte sich für die sieben richtigen Gewinnzahlen 1, 4, 6, 12, 13 und die beiden Eurozahlen 1 und 6 entschieden. Kein Volltreffer bedeutet, dass der Eurojackpot steigt – nächste Ziehung werden im höchsten Gewinnrang rund 15 Millionen erwartet, berichtet Lotto News.

Insgesamt 16 Eurojackpot Großgewinne

Zwölf Tipper erzielten einen „Sechser“ (5 Haupt- und eine Eurozahl) und können sich über jeweils mehr als 106.000 Euro in der Gewinnklasse 2 freuen. Den gleichen Gewinnbetrag gibt es im dritten Gewinnrang für einen Fünfer-Treffer. Die Klasse drei wurde viermal getroffen.