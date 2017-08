Eurojackpot Zahlen 18. August: Norweger knackt Jackpot

Ein Gewinner aus Norwegen hat bei der Ziehung der Eurojackpot-Zahlen am Freitag, 18.08.2017 rund 47,3 Millionen Euro gewonnen. Die Zahlen 1, 4, 20, 32 und 34 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 6 sind in Helsinki am Abend gezogen worden, teilte Lotto News mit. Angaben wie immer ohne Gewähr. Der zweite Gewinnrang wurde viermal geknackt. Zwei Finnen und zwei Ungarn können sich über jeweils rund 416.000 Euro freuen.

Weitere Großgewinne, Gewinne mit mindestens 100.000 Euro, gibt es in der Gewinnklasse drei. Jeweils fast 196.000 Euro haben mit einem Fünfer-Treffer drei Tipper aus Deutschland (Berlin), Finnland und Ungarn abgesahnt. Mitmachen beim Eurojackpot können Spieler aus Deutschland und 16 weiteren europäischen Ländern. Am nächsten Freitag (25.08.) startet der Eurojackpot wieder mit rund 10 Millionen Euro von Neuem.