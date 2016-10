Eurojackpot: Heute wieder 90 Millionen Euro im Topf

Eurojackpot Ziehung am Freitag, 14.10.2016: Die Jagd nach der nächsten Rekord-Summe im Eurolotto in Höhe von 90 Millionen geht am heutigen Freitag, 14. Oktober weiter. Zum zehnten Mal gab es zuletzt keinen Sieger in der Gewinnklasse 1. Keiner der Tipper aus 17 europäischen Ländern hatte sich für die richtige Gewinnzahlen-Kombination aus „5 aus 50“ und „2 aus 10“ entschieden. Die Gewinnzahlen werden am Abend gegen 20 Uhr im finnischen Helsinki gezogen.

Eurojackpot: 20 Millionen Euro in Gewinnklasse zwei

Wie Lotto News mitteilte, geht es jetzt am Freitagabend wieder um 90 Millionen Euro. In der zweiten Gewinnklasse wird aktuell ebenfalls ein satter Gewinntopf mit rund 20 Millionen Euro erwartet. Zuletzt lagen zwei Teilnehmer aus Deutschland und Finnland mit ihren Tipps nur knapp daneben. Beiden fehlte lediglich die zweite Zusatzzahl (Eurozahl). Für ihre „Sechser-Treffer“ haben beide jeweils mehr als 4 Millionen Euro erhalten.