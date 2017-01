Eurojackpot nicht geknackt; Gewinnzahlen vom 27. Januar 2017

Wieder war´s nix – die Eurojackpot Gewinnzahlen vom Freitag 27.01.2017 lassen den Jackpot der europaweiten Lotterie weiter steigen. Zum vierten Mal in Folge hatte sich kein Lottospieler in Deutschland und den 16 weiteren Teilnehmer-Staaten für die sieben richtigen Gewinnzahlen entschieden. Die 5 aus 50 Hauptzahlen lauten 12, 15, 19, 29 und 48. Die beiden Euro-Zahlen sind die 7 und die 9. Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot klettert auf 35 Millionen Euro

Bei der nächsten Eurojackpot-Ziehung steht der Gewinntopf nun bei sagenhaften 35 Millionen Euro, teilte Lotto News mit. Zwei Tipper aus Deutschland schrammten haarscharf an einem Millionengewinn vorbei. Lediglich eine der beiden richtigen Eurozahlen fehlte zum Knacken des Jackpots. Zum Trost gibt es jeweils exakt 723.952,00 Euro in der Gewinnklasse zwei. Drei weitere Tipper (Deutschland, Dänemark, Spanien) gewinnen in Klasse drei (5 Richtige) jeweils 170.341,60 Euro.