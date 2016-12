Eurojackpot Gewinnzahlen heute (16.12.) rund 68 Mio. € wert

Der Eurojackpot ist zur Ziehung am heutigen Freitag (16.12.2016) weiter angewachsen – fünf richtige Gewinnzahlen inklusive zweier Eurozahlen sind heute bis zu 68 Millionen Euro wert, wenn man mit keinem weiteren Lottospieler teilen muss. Damit lohnt sich heute auf jeden Fall noch ein Tipp beim Euro Lotto, sodass der Traum vom ganz großen Geld 2016 vielleicht noch wahr werden kann. Bereits sieben Mal hintereinander gab es keinen Hauptgewinner bei der Mehrländer-Lotterie, berichtet Lotto News. Die Gewinnzahlen werden wie immer am Abend gegen 20 Uhr in Finnland (Helsinki) gezogen.

Was würden Sie mit soviel Millionen kurz vor Weihnachten anstellen – wo würden Sie das Fest feiern? Zuhause, am Strand oder auf einer Berghütte? Laut einer Umfrage von Westlotto, würde rund die Hälfte (50,8 Prozent) der Deutschen bei einem Eurojackpot-Gewinn Weihnachten Zuhause mit ihren Liebsten verbringen. In einer Berghütte in den Alpen würden 13,5 Prozent und in einem Luxus-Resort auf den Malediven 10,1 Prozent Weihnachten feiern wollen.