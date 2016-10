Eurojackpot geht nach Deutschland – nach Baden-Württemberg

Ein Lottospieler hat in Baden-Württemberg den Eurojackpot geknackt und 90 Millionen Euro gewonnen. Es handele sich damit um den höchsten Gewinn, der bisher in Deutschland erzielt worden sei, berichtet Lotto News. Für das Bundesland ist es zugleich ein Rekordgewinn.

Der Gewinner hatte bei der Ziehung des Eurojackpots in Helsinki als Einziger die Zahlen 7, 10, 25, 39 und 42 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 6 korrekt getippt. Acht weitere Eurojackpot-Tipper schrammten am Hauptpreis nur knapp vorbei. Zum Trost erhält jeder dieser Lottospieler im zweiten Gewinnrang rund 2,7 Millionen Euro. Am nächsten Freitag startet der Eurojackpot wieder bei seinem Sockelbetrag von 10 Millionen Euro von vorne.