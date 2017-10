Eurojackpot am Freitag, 13.10.2017: Heute 31 Mio. € im Eurolotto zu gewinnen

Dreimal in Folge wurde der Eurojackpot nicht geknackt. Wer heute – Freitag, der 13. – die richtigen Kreuze setzt, kann beim Eurolotto auf 31 Millionen in der obersten Gewinnklasse hoffen, berichtet Lotto News. Die Gewinnzahlen für den gut gefüllten Gewinntopf werden am Abend in Finnlands Hauptstadt Helsinki gezogen. Für einen Hauptgewinn braucht es 5 aus 50 richtige Haupt- und 2 aus 10 Euro-Zahlen. Die Chance auf „7 Richtige“ liegt bei etwa 1:95 Millionen.

Zuletzt wurde der Jackpot der Europa-Lotterie vor rund vier Wochen geknackt. Zwei Lottospieler aus Deutschland teilten sich knapp 31 Millionen Euro. Beim Euro-Lotto machen neben Deutschland 17 weitere Nationen in Europa mit.