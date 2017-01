ESC-Kandidaten für Vorentscheid stehen fest

Der NDR hat bekanntgegeben, welche fünf Kandidaten am Donnerstag, 9. Februar, beim deutschen Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Unser Song 2017“ auf der Bühne stehen werden. Geschafft haben es Axel Maximilian Feige (28) aus Hamburg, Felicia Lu Kürbiß (21) aus Freilassing (Bayern), Helene Nissen (20) aus Hollingstedt (Schleswig-Holstein), Isabella „Levina“ Lueen (25) aus Berlin und Wilhelm „Sadi“ Richter (19) aus Dortmund.

Einer von ihnen wird Deutschland beim ESC in Kiew vertreten. Wer dort mit welchem Song antritt, bestimmen die TV-Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland am Ende der dreistündigen Vorentscheid-Live-Show. Der/die Künstler/Künstlerin mit den meisten Zuschauerstimmen wird Deutschland dann am 13. Mai beim ESC im ukrainischen Kiew vertreten. Empfehlungen für die Auswahl geben Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen. Sie kommentieren die Auftritte, haben aber kein Stimmrecht.

Auch das internationale Publikum wird gefragt: Fans in Europa können „Eurovision Song Contest – Unser Song 2017“ im Stream verfolgen und über die offizielle Eurovisions-App ihre Favoriten benennen. Der deutsche ESC-Vorentscheid zeigt somit erstmals in allen Runden auch ein „europäisches Stimmungsbarometer“. Das Erste überträgt die von Barbara Schöneberger moderierte Show am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr live aus Köln.