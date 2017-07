ESC 2018 in Lissabon

Der 63. Eurovision Song Contest (ESC) findet in Lissabon im Mai 2018 statt. Das haben die portugiesische Rundfunkanstalt RTP und die veranstaltende EBU (European Broadcasting Union) bekanntgegeben. Das Finale des weltweit größten Musikwettbewerbs steigt am Samstag, 12. Mai in der Halle „Meo Arena“ am Tejo-Fluss. Das erste und zweite Halbfinale findet am 8. und 10. Mai 2018 statt.

Im Mai hatte der portugiesische Sänger Salvador Sobral mit seiner Jazz-Ballade „Amar pelos dois“ den diesjährigen ESC in Kiew für sich entschieden. Portugal hatte damit erstmals den ESC-Wettbewerb gewonnen. Mit bislang sieben Titeln ist Irland noch immer das erfolgreichste Land beim Musikwettbewerb, gefolgt von Schweden (6), England, Frankreich und Luxemburg (je 5). Deutschland kommt auf zwei Siege (Lena, 2010 und Nicole, 1982).