Erwerbstätigkeit legt um 0,9 Prozent zu

Im September 2016 waren rund 43,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 376.000 Personen oder 0,9 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Erwerbstätigkeit ist zwar in den Sommermonaten im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen, aber nicht mehr in dem Tempo der ersten beiden Quartale des Jahres 2016, hieß es weiter. Insbesondere konnte die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ihren Aufwärtstrend nicht im gleichen Umfang fortsetzen. Erwerbslos waren im September 2016 rund 1,7 Millionen Personen, 157.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Im Vormonatsvergleich erhöhte sich nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung die Zahl der Erwerbstätigen im September 2016 mit Beginn der Herbstbelebung um 214.000 Personen oder 0,5 Prozent. Der Anstieg gegenüber August war damit etwas höher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (plus 205 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen nahm die Erwerbstätigenzahl im September 2016 gegenüber dem Vormonat um 31.000 Personen oder 0,1 Prozent zu.