Elefanten-Statue in Rom mutwillig beschädigt

Einer der berühmtesten Statuen in Rom, Gian Lorenzo Berninis Elefant, wurde beschädigt. Vandalen haben der Statue einen Elefantenzahn abgebrochen. Touristen bemerkten am Montag die Beschädigung des Kunstwerks. Die Elefanten-Statue dient als Sockel für einen Obelisken in der Altstadt vor der Basilika Santa Maria auf der Piazza della Minerva.

Bernini wurde in den 1660er Jahren von Papst Alexander VII mit der Erstellung der Statue beauftragt. Gian Lorenzo Bernini war einer der bedeutendsten italienischen Bildhauer und Architekten des 17. Jahrhunderts.