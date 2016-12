Dubai, Bangkok, Tokio: Wenn Bauern reisen!

Schöne Bescherung für alle „Bauer sucht Frau“-Fans: Auch nach der zwölften Staffel müssen sie nicht auf rustikale Romantik verzichten. In zwei Specials gibt es ein Wiedersehen mit den beliebtesten Landwirten der TV-Romanze. Am 25. und 26.12. um jeweils 19:05 Uhr auf RTL heißt es: Endlich Urlaub!

Anja und Bruno sind in Dubai angekommen und besuchen sofort den Strand, denn für Bruno ist es das erste Mal, dass er das Meer sieht! Per Bootstour genießen die Aussicht auf die Skyline von Dubai und besuchen gemeinsam den Gewürzmarkt in Dubai City. Bruno hat außerdem für seine Anja am Hotelstrand ein Candlelight Dinner organisiert. Sie probieren Gambas, Thunfisch und Hummer. Obwohl sie eher Schnitzel und Rotkohl gewöhnt sind genießen sie die Meeresfrüchte sehr und sind sich sicher: „Wenn Liebe durch den Magen geht – hält ihre Liebe jetzt bis zum Lebensende!“

Rainer und Heinrich besuchen die Megacity Tokio. Stadtführerin Ruki zeigt den beiden Naturburschen den Stadtteil Akihabara. Sushi, Mangas, Shibuja, Virtual Reality und viele neue Eindrücke mehr prasseln auf die Schäfer Rainer und Heinrich nieder. Finden sie sich in Tokio zurecht?

Josef hat es da einfacher, denn Reiseleiterin Narumol kennt sich in Bangkok bestens aus. Sie möchte mit Josef und Jorafina in China Town Stoffe für ihre Dirndlkollektion einkaufen. Gemeinsam besucht die Familie außerdem einen Fisch Spa und die Affenstadt Lopburi und macht dort Bekanntschaft mit Makaken. Doch die wilde Affenbande ist Josef nicht ganz geheuer.

Torsten & Sandra genießen ihr erstes Frühstück im all inclusive Hotel auf Jamaika. Wie praktisch, dass man hier den Teller immer wieder füllen kann ohne selber einen Finger dafür zu rühren! Im Hotel werden auch grüne Kokosnuss und Zuckerrohr zum Probieren angeboten. Doch während Sandra gleich zur Machete greift und eigenständig das Zuckerrohr schält, um die Delikatesse zu kosten, steht Torsten der ganzen Sache noch etwas skeptisch gegenüber.