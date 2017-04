DSDS 2017 – 1. Mottoshow: Aus für Mihaela, Matthias & Angelika

Die besten 13 Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) traten am Samstagabend in der ersten Live-Mottoshow an. Im neuen DSDS Studio sangen sie „Partyhits“ und versuchten nicht nur die Jury aus Dieter Bohlen, Michelle, Shirin David und H.P. Baxxter zu begeistern, sondern vor allem die Zuschauer vor den Bildschirmen. Denn ab der ersten Mottoshow bestimmten die Zuschauer, wer eine Runde weiter kommt und wer nicht.

Nicht gereicht haben am Ende die Telefonanrufe für Mihaela Cataj (24), Angelika Ewa Turo (28) und Matthias Bonrath (20), die den Wettbewerb verlassen mussten. Die restlichen zehn Kandidaten müssen sich am nächsten Samstag, den 15. April in der nächsten Liveshow mit dem Motto „Mein Lieblingssong“ beweisen.