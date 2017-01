Dschungelkönig 2017: Marc Terenzi gewinnt elfte Staffel

Das Campen im australischen Dschungel hat nach 16 Tagen ein Ende und Marc Terenzi hat es geschafft: Der Sänger ist Dschungelkönig 2017. Im Kampf um die Dschungelkrone setzte sich Terenzi im Finale der 11. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gegen Hanka Rackwitz und den Drittplatzierten Florian Wess durch. „Ich bin totally geflashed“, sagte der 38-Jährige nach seinem Triumph.

Der neue Dschungelkönig erhielt rund 74 Prozent bei der Zuschauerabstimmung. Für die TV-Maklerin stimmten knapp 26 Prozent. Bereits im Vorfinale war IT-Boy Florian Wess ausgeschieden. Terenzi folgt auf DSDS-Kultkandidat Menderes Bagci der im Jahr davor siegte.

Mit zwölf Kandidaten war die 11. Dschungelcamp-Staffel vor rund zwei Wochen gestartet. Die Dschungelshow gehört zu den erfolgreichsten Realityshows im deutschen TV, den RTL-Quotenknüller verfolgten jeden Abend zwischen sechs und acht Millionen Zuschauer.

Bisherige Dschungelcamp-Gewinner

In der ersten Staffel im Jahr 2004 wurde Costa Cordalis strahlender Dschungelkönig. Mit Désirée Nick setzte sich in der zweiten Staffel eine Königin auf den Dschungelthron. Ross Antony übernahm stolz das Zepter in der dritten Staffel. In der vierten Staffel wählten die Zuschauer Ingrid van Bergen zur neuen Dschungelkönigin. Peer Kusmagk wurde in der fünften Staffel Dschungelkönig. Brigitte Nielsen wurde in der sechsten Staffel von den Zuschauern zur Majestät gekürt.

Joey Heindle wurde Dschungelkönig in der siebten Staffel im Jahr 2013, Melanie Müller erklomm 2014 den Dschungelthron der achten Staffel. Maren Gilzer hatte in der 9. Staffel die Dschungelkrone geholt und Menderes Bagci gewann die 10-jährige Jubiläumsstaffel.