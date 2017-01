Dschungelcamp: Gina-Lisa Lohfink wurde rausgewählt

Gina-Lisa Lohfink ist wohl eine der prominentesten Promis in der 11. Staffel des RTL-Dschungelcamps – jetzt ist sie raus. An Tag 11 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ musste das 30-jährige Model jedoch ihre Habseligkeiten in der Dschungel-WG packen und das Camp im australischen Urwald verlassen. Das haben die Zuschauer so entschieden. Nach Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel, Markus Majowski und Nicole Mieth ist Lohfink der fünfte Kandidat der nun aus dem Dschungelcamp 2017 rausgewählt wurde.

Sieben Promis sind hingegen noch im Rennen um die Dschungelkrone und wollen sich den Titel Dschungelkönig oder Dschungelkönigin 2017 schnappen. Wer gewinnt, wird durch das Zuschauer-Voting entschieden. Im Rennen sind noch TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), Sänger Marc Terenzi (38), Fußball-Weltmeister Thomas Hässler (50), Kult-Auswanderer Jens Büchner (47), Reality-Star Kader Loth (44), Model „Honey“ Alexander Keen (34) und IT-Boy Florian Wess (36).