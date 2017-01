Dschungelcamp 2017 gestartet!

RTL und zwölf Promis sind wieder im Dschungel. Am gestrigen Freitagabend startete die 11. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Fast drei Stunden berichtete der Sender vom Star-Einzug in die temporäre Dschungel-WG, wobei sich die Kandidaten zunächst auf zwei Teams in zwei Camps verteilen: Team Snake Rock (Gelb) und Team Base (Blau).

Dem gelben Team gehören Fernsehsternchen Kader Loth (44) an. Auch Thomas „Icke“ Hässler, seines Zeichens Fußball-Weltmeister, ist in diesem Team. Ebenso „Mallorca“-Jens Büchner, der sich für die „geilste Sau von Malle“ hält. TV-Maklerin Hanka Rackwitz, Sängerin Fräulein Menke und IT-Boy Florian Wess komplettieren das Snake Rock-Team.

Model Alexander „Honey“ Keen, Schauspieler Markus Majowski, Schauspielerin Nicole Mieth und TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel starten ihren Aufenthalt im australischen Urwald im Team Base. Auch Sänger Marc Terenzi, Ex-Mann von Sarah Connor, und Model Gina-Lisa Lohfink beginnen ihr Dschungel-Abenteuer im „blauen“ Team.

Zum Auftakt gab es gleich zwei Dschungelprüfungen. Solange es zwei Teams gibt, sind alle Prüfungen Dschungelduelle. Beim ersten mussten alle zwölf Promis in insgesamt sieben Duellen gegeneinander antreten. Jeder trat gegen einen Star aus dem anderen Team an. Für jedes gewonnene Duell gab es einen Stern. Am Ende entscheidete ein siebtes Finalduell, welches Team seine bisher erkämpften Sterne behalten durfte. Das Verliererteam ging komplett leer aus und muss sich am ersten Abend im Dschungel mit Reis und Bohnen zufrieden geben. Am Ende war es Team Gelb darf sich über vier Sterne freuen konnte, während Team Blau ohne einen einzigen Stern in sein Camp einziehen musste.

Menke tritt am „Oll you can eat“-Buffet nicht an

Am Einzugs-Tag gab es dann gleich noch eine zweite Dschungelprüfung am „Oll you can eat“-Buffet. „Nach dieser Prüfung werdet ihr keinen Hunger mehr haben“, kündigen die Moderatoren zum Start des zweiten Dschungelduells an. Das jeweils andere Team konnte bestimmen, welcher Camper antreten muss. Die Wahl ist auf Schauspieler Markus Majowski und NDW-Star Fräulein Menke gefallen.

Im Dschungel ist für die Beiden ein ganz besonderes Sechs-Gänge-Buffet aufgebaut. Für jeden Gang haben die Promis sechzig Sekunden Zeit, um so viel zu essen, wie sie können. Danach wird gewogen, welcher Promi mehr von jeder „Kotzlichkeit“ vertilgt hat. Der, der mehr gegessen hat, gewinnt den Stern.

„Wollt ihr zu dieser Prüfung antreten?“ fragten die Moderatoren. Majowski nickt und sagt: „Ja!“. Fräulein Menke hat andere Pläne: „Ich nicht! Ich trete nicht an. Ich möchte das nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, das mache ich nicht.“ Natürlich bekommt Markus jetzt die Sterne nicht geschenkt und muss alleine antreten. Er muss nun ein vorbestimmtes Minimum der Speisen innerhalb der Zeit essen. Zum Schluss hatte sich Markus dann vier Sterne und Essen für seine Mitcamper im Team Blau erkämpft.