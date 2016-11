Donald Trump zum 45. US-Präsident gewählt

Jubel bei seinen Anhängern: Donald Trump hat die Präsidentenwahl in den USA gewonnen. Der Immobilien-Milliardär konnte sich überraschend, aber deutlich, gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton von den Demokraten durchsetzen. Der Republikaner wird nun der 45. US-Präsident und der neue Hausherr im Weißen Haus für vier Jahre. Es sei nun an der Zeit dass die USA nach der Wahl die Wunden der Spaltung wieder heilt und wieder zusammenkommt – als ein vereintes Volk. „Ich schwöre jedem Bürger unseres Landes, dass ich Präsident aller Amerikaner sein werde. Das ist so wichtig für mich“, sagte Trump nach seinem Triumph.

Vor allem die Stimmen von weißen Wählern ohne College-Abschluss verschafften Trump den Sprung ins höchste politische Amt in den USA. Der 70-jährige Immobilienmogul konnte ferner im wichtigen Schlüsselstaat Florida das Rennen für sich entscheiden, ebenso in den Bundesstaaten North Carolina, Ohio und Iowa.

Aber nicht nur Trump hat für die Republikaner einen Sieg eingefahren. Auch der US-Kongress bleibt komplett in der Hand der Republikaner. Die Konservativen konnten ihre Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat verteidigen. Dank der Mehrheiten in beiden Häusern kann Trump seine politischen Vorhaben nun leicht umsetzen.