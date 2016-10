DFB-Pokal: FC Bayern steht im Achtelfinale

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der FC Bayern München im bayerisch-schwäbischen Duell gegen den FC Augsburg mit 3:1 gewonnen. Die Münchner siegten am Mittwochabend in der Allianz Arena nicht glanzvoll aber verdient und stehen damit im Achtelfinale. Die Tore für den deutschen Rekordmeister im eigenen Stadion erzielten Lahm (2.), Green (41.) und Alaba (90.+3). Für die Fuggerstädter war Ji in der 68. Minute erfolgreich.

Auf das erste bayerische Derby zwischen Bayern und Augsburg folgt sofort das nächste. Bereits am kommenden Samstag treffen beide Teams am 9. Spieltag in der Meisterschaft wieder aufeinander. Das Ancelotti-Team ist dann in der Augsburger WWK-Arena zu Gast.