DFB-Pokal Achtelfinale: Bayern gegen Wölfe, BVB gegen Hertha

Am Mittwochabend wurden die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal ausgelost. Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen zog als „Losfee“ drei Bundesliga-Duelle. Titelverteidiger FC Bayern München spielt in der Runde der letzten 16 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Vorjahresfinalist Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC Berlin und der Hamburger SV spielt vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Köln. Der letzte im Pokal noch verbliebene Viertligist Astoria Walldorf empfängt im nächsten Jahr Zweitligist Arminia Bielefeld.

1860 München muss in der dritten Runde bei den Sportfreunden Lotte ran, der SV Sandhausen empfängt den FC Schalke 04. Eintracht Frankfurt muss bei Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach bei der SpVgg Gr. Fürth antreten. Die Achtelfinal-Partien werden am 7. und 8. Februar 2017 ausgetragen. Das Finale in Berlin im Olympiastadion steigt am 27. Mai.