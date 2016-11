DFB-Chef Grindel im Amt bestätigt

Wiedergewählt: Reinhard Grindel bleibt Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 55-Jährige wurde auf dem 42. ordentlichen DFB-Bundestag am Freitag in Erfurt einstimmig bis 2019 im Amt bestätigt. Grindel steht seit Mitte April des laufenden Jahres an der DFB-Spitze, als er die Nachfolge des zurückgetretenen Wolfgang Niersbach übernommen hatte. Der Jurist ist der 12. Präsident in der DFB-Geschichte.

„Ich sehe in dem klaren Votum der Delegierten eine Bestätigung des von uns eingeschlagenen Weges“, sagte der alte und neue DFB-Chef nach der Wiederwahl. Er kündigte an, dass „die Errichtung des ‚Neuen DFB‘ ein zentrales Zukunftsprojekt für den Verband“ sei und er sich mit aller Kraft dafür einsetzen werden, „dass Deutschland den Zuschlag für die EURO 2024 bekommt.“