Deutschlands Exporte legen leicht zu

Deutscher Außenhandel legt leicht zu: Im September 2016 wurden von Deutschland Waren im Wert von 106,4 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 82,0 Milliarden Euro importiert. Damit waren die deutschen Exporte im September 2016 um 0,9 Prozent höher und die Importe um 1,4 Prozent niedriger als im September 2015, teilte das Statistische Bundesamt mit. Gegenüber dem Vormonat August 2016 sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Prozent und die Importe um 0,5 Prozent.

In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im September 2016 Waren im Wert von 63,4 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 55,2 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber September 2015 stiegen die Exporte in die EU-Länder um 2,3 Prozent, während die Importe aus diesen Ländern um 0,3 Prozent sanken. In die Länder der Eurozone wurden im September 2016 Waren im Wert von 39,5 Milliarden Euro (+ 2,3 Prozent) geliefert und Waren im Wert von 37,0 Milliarden Euro (– 2,2 Prozent) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im September 2016 Waren im Wert von 24,0 Milliarden Euro (+ 2,2 Prozent) exportiert und Waren im Wert von 18,3 Milliarden Euro (+ 3,8 Prozent) von dort importiert.

In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im September 2016 Waren im Wert von 43,0 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 26,8 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber September 2015 nahmen die Exporte in die Drittländer um 1,0 Prozent und die Importe von dort um 3,6 Prozent ab.