Deutschland besiegt Norwegen klar mit 6:0

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nur noch einen Punkt von der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland entfernt. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw gewann am Montagabend in Stuttgart gegen Norwegen souverän mit 6:0 gewonnen. Werner traf zweimal für die DFB-Elf. Die anderen Torschützen waren Özil, Draxler, Goretzka und Gomez.

Für Deutschland war es der achte Sieg im achten Spiel. Der Weltmeister führt die Gruppe C damit souverän mit der Maximalausbeute von 24 Punkten an. Im nächsten Spiel gegen Nordirland reicht dem Titelverteidiger ein Remis für die Qualifikation.