Deutscher Fernsehpreis 2017 in Düsseldorf verliehen

Am Donnerstagabend hat sich in Düsseldorf die Prominenz aus der Filmszene zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises versammelt. Als beste Schauspielerin wurde Sonja Gerhardt („Ku’damm 56“), als bester Schauspieler Martin Brambach („Der Fall Barschel“) ausgezeichnet. Die Schauspielerin Senta Berger wurde für ihr Lebenswerk geehrt.

Die Auszeichnung „Bester Fernsehfilm“ ging an die ZDF-Produktion „Familienfest“. Als beste Dokumentation würdigte die Jury die Auslandsjournal-Doku „Das Schicksal der Kinder von Aleppo Neue Heimat Deutschland“. Gewinner im Bereich „Beste Information“ ist die ARD-Produktion „Panama Papers – Im Schattenreich der Offshore-Firmen“.

Mit dem Preis für „Beste Unterhaltung Late Night“ wurde das „Neo Magazin Royale“ und Jan Böhmermann ausgezeichnet. In der Kategorie „Bestes Infotainment“ fiel die Wahl auf „Galileo“ von ProSieben. Der Preis für die „Beste Unterhaltung Primetime“ ging an „Die Beste Show der Welt“ mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Beste Sportsendung wurde „Tennis: Australian- und US Open Finals der Damen“ (Eurosport).

Der Deutsche Fernsehpreis wurde zum 18. Mal in mehr als 20 Sparten verliehen. Preis-Stifter sind ARD, RTL, Sat.1 und ZDF. Die ARD erhielt insgesamt acht, das ZDF sechs Nennungen. Die Mediengruppe RTL inklusive VOX und RTL NITRO holt fünf Preise, gefolgt von ProSiebenSat.1 mit drei Nennungen. Je eine Auszeichnung geht an Eurosport sowie die Online-Sender funk und Rocket Beans TV.

Gewinner Deutscher Fernsehpreis

Bester Fernsehfilm: „Familienfest“ (ZDF)

Bester Mehrteiler: „Mitten in Deutschland: NSU – Die Täter/Die Opfer/Die Ermittler“ (ARD/SWR/BR/WDR/MDR)

Beste Serie: „Club der roten Bänder“ (Vox)

Beste Schauspielerin: Sonja Gerhardt

Bester Schauspieler: Martin Brambach

Beste Regie: Lars Kraume („Terror – ihr Urteil“/ ARD/rbb) und „Familienfest“ (ZDF)

Bestes Buch: Annette Hess („Ku’damm 56″/ZDF)

Beste Kamera: Frank Lamm („Mitten in Deutschland: NSU – Heute ist nicht alle Tage: Die Täter“/ARD/SWR)

Bester Schnitt: Claudia Wolscht („Die Zielfahnder – Flucht in die Karpaten/ARD/WDR)

Beste Musik: Heiko Maile („Winnetou“/RTL)

Beste Ausstattung: Matthias Müsse („Winnetou“/RTL)

Beste Unterhaltung Primetime: „Die Beste Show der Welt“ (ProSieben)

Beste Unterhaltung Late Night: „NEO MAGAZIN Royals (ZDF/ZDF neo)

Beste Moderation Unterhaltung: „Rocket Beans TV“ (RTL Nitro)

Beste Comedy/Kabarett: „Das Lachen der Anderen“ (WDR)

Bestes Factual Entertainment: „Kitchen Impossible“ (Vox)

Beste Information: „Panama Papers – Im Schattenreich der Offshorefirmen“ (Story im Ersten)

Beste Persönliche Leistung/Information: Christiane Meier („ARD Morgenmagazin“)

Beste Dokumentation/Reportage: „Das Schicksal der Kinder von Aleppo – Neue Heimat Deutschland“ („auslands-journal – die doku“/ZDF)

Bestes Infotainment/Talksendung: „Galileo“ (ProSieben)

Beste Sportsendung: Tennis: Australian- und US Open Finals der Damen (Eurosport)