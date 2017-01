Deutsche Wirtschaft wächst stark; BIP plus 1,9 Prozent

Trotz vieler Krisen rund um den Globus ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr überraschend kräftig gewachsen. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum, teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 Prozent höher als im Vorjahr. 2015 hatte es ein Plus von 1,7 Prozent gegeben.

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft war nach Angaben der Statistiker die inländische Verwendung. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 4,2 Prozent sogar noch deutlich stärker. Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 Prozent zu und waren auch im Jahr 2016 die größte, jedoch nicht die einzige Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums.

Auch die Investitionen trugen ihren Teil dazu bei: Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen im Jahr 2016 kräftig um 3,1 Prozent, was vor allem an höheren Investitionen für Wohnbauten lag. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde mit + 1,7 Prozent ebenfalls mehr investiert als ein Jahr zuvor.