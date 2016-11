BVB vorzeitig im Achtelfinale, Bayer siegt bei Tottenham

Borussia Dortmund hat am Mittwoch vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde in der Fußball Champions League gebucht. Der BVB siegte am Abend im Signal Iduna-Park gegen Sporting Lissabon mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Adrián Ramos in der 12. Minute. Damit haben die Borussen zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. Im zweiten Spiel der Gruppe F kam Real Madrid nicht über ein 3:3 bei Legia Warschau hinaus.

Bayer gewinnt bei Tottenham

Auch Bayer 04 Leverkusen hat am Abend sein Champions League-Spiel gewonnen. Die Werkself siegte beim Auswärtsspiel in London bei Tottenham Hotspur mit 1:0 durch einen Treffer von Kevin Kampl in der 65. Spielminute. In der Gruppe E haben die Rheinländer mit dem Sieg die Weichen für die nächste Runde gestellt und belegen nun den zweiten Platz hinter dem AS Monaco, der im Parallelspiel ZSKA Moskau mit einem deutlichen 3:0 abfertigte.