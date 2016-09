Champions League Auftakt: FC Bayern schießt Rostow ab

Der FC Bayern München ist in der Gruppe D souverän in die neue Champions League Saison gestartet. Die Münchener kamen am Dienstagabend in der ausverkauften Allianz Arena zu einem lockeren 5:0-Sieg gegen den russischen Vizemeister FK Rostow. Lewandowski, Müller, Kimmich mit einem Doppelpack und Bernat waren die Torschützen für den deutschen Rekordmeister. Im zweiten Spiel der Gruppe D siegte Atletico Madrid mit 1:0 beim PSV Eindhoven.

