BVB spielt gegen Augsburg nur remis

Am Dienstagabend ist die 1. Fußball-Bundesliga in den letzten Spieltag vor der Winterpause gestartet. Borussia Dortmund kam daheim über 1:1-Remis gegen den FC Augsburg nicht hinaus. Borussia Mönchengladbach unterlag vor heimischer Kulisse gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2. Der Hamburger SV siegte gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 und Eintracht Frankfurt entschied das Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 mit 3:0 klar für sich.

Top-Spiel des 16. Spieltags in München

Am Mittwochabend kommt es dann zum Topspiel des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten. RB Leipzig gastiert um 20 Uhr beim FC Bayern München in der Allianz Arena. Hertha empfängt Darmstadt 98, Köln spielt gegen Leverkusen, Ingolstadt gegen Freiburg und Werder Bremen ist in Hoffenheim zu Gast.