BVB nur remis, Hertha verliert

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Fußball-Bundesliga, fanden am Sonntag zwei Spiele statt. Borussia Dortmund musste sich bei Mainz 05 mit einem 1:1 begnügen. Bereits am Nachmittag hatte Hertha BSC im zweiten Spiel des neuen Jahres die zweite Niederlage einstecken müssen. Die Hauptstädter unterlagen beim Aufsteiger SC Freiburg mit 1:2.

Tabellenführer ist weiterhin der FC Bayern München mit 45 Punkten. Drei Punkte zurück steht der RB Leipzig auf Rang zwei. Frankfurt ist Dritter mit 32 Punkten, Dortmund nun Vierter mit 31 Punkten.