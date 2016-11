Bundestrainer Löw holt drei Neue

Für die beiden letzten Spiele des DFB-Teams in diesem Jahr, hat Bundestrainer Joachim Löw drei Neulinge ins Aufgebot berufen. Der DFB-Chefcoach nominierte Yannick Gerhardt (Wolfsburg), Benjamin Henrichs (Leverkusen) und Serge Gnabry (Bremen) neu in das Aufgebot für das WM-Qualifikationsspiel am nächsten Freitag, 11. November in San Marino und für das Testspiel am Dienstag, 15. November in Italien. Zur Nominierung der drei Youngster sagte Löw: „Ihre guten Leistungen in den letzten Monaten haben wir registriert.“

Insgesamt stehen 25 Spieler im Kader. Ein gutes Drittel der Spieler sind 21 Jahre und jünger. Mesut Özil gewährt der Bundestrainer eine Länderspielpause. Zudem ist mit Toni Kroos und Sami Khedira abgesprochen, dass sie nur im Qualifikationsspiel gegen San Marino auflaufen. Das Aufgebot im Überblick: