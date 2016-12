Britischer Popsänger George Michael gestorben

Trauer um britischen Pop-Sänger – George Michael ist tot. Der 53-jährige Musiker soll laut Medienberichten am 1. Weihnachtstag in seinem Haus in Oxfordshire gestorben sein. Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt, er soll aber friedlich daheim eingeschlafen sein.

In den 1980er Jahren feierte der Musiker große Erfolge mit der Gruppe Wham. Zu den bekanntesten Songs gehören „Last Christmas“ oder „Wake Me UP Before You Go-Go“. 1986 löste sich die Band auf und der Popstar begann eine Solokarriere. 1987 brachte er das Album „Faith“ heraus und wurde dafür mit einem Grammy geehrt.