Brasilien GP: Sieg macht Rosberg zum Weltmeister

Formel 1-Pilot Lewis Hamilton startet am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien von der Pole. Der Titelverteidiger raste im Qualifying für den 20. und vorletzten WM-Lauf der Saison in Interlagos vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg auf den ersten Platz. Sollte Rosberg das Rennen in Sao Paulo gewinnen, wäre er der neue und zum ersten Mal in seiner Karriere Formel 1-Weltmeister.

In der Fahrerwertung führt Rosberg aktuell mit 19 Punkten vor dem Briten. Rosbergs Punktestand liegt bei 349 Punkten, Lewis Hamilton folgt mit 330 Punkten. Die Konkurrenz liegt weit zurück und spielt im Kampf um die WM-Krone keine Rolle mehr. Das Formel 1-Rennen in Sao Paulo startet am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit, RTL überträgt live.